Von Dernbach in alle Erdteile Weltweite Mission der Armen Dienstmägde Jesu Christi Hans-Peter Metternich 04.08.2026, 10:00 Uhr

i Der Schrein von Katharina Kasper in der Klosterkirchein Dernbach Hans-Peter Metternich

Aus einem kleinen Kloster im Westerwald wuchs eine internationale Schwesternschaft, die heute in Krisenregionen weltweit hilft. Wie die Reise der Armen Dienstmägde Jesu Christi begann und wohin sie führte.

Gegründet wurde die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) am Freitag, 15. August 1851, als Katharina Kasper mit vier weiteren Frauen vor Bischof Peter Joseph Blum die klösterlichen Gelübde ablegte. Jeder Gründung einer Niederlassung durch Maria Katharina ging ein Ruf voraus.







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