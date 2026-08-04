Von Dernbach in alle Erdteile
Weltweite Mission der Armen Dienstmägde Jesu Christi
Der Schrein von Katharina Kasper in der Klosterkirchein Dernbach
Der Schrein von Katharina Kasper in der Klosterkirchein Dernbach
Hans-Peter Metternich

Aus einem kleinen Kloster im Westerwald wuchs eine internationale Schwesternschaft, die heute in Krisenregionen weltweit hilft. Wie die Reise der Armen Dienstmägde Jesu Christi begann und wohin sie führte.

Lesezeit 1 Minute
Gegründet wurde die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) am Freitag, 15. August 1851, als Katharina Kasper mit vier weiteren Frauen vor Bischof Peter Joseph Blum die klösterlichen Gelübde ablegte. Jeder Gründung einer Niederlassung durch Maria Katharina ging ein Ruf voraus.
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