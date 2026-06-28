Wirtschaftsempfang in Selters Weltumsegler Boris Herrmann setzt auf Schütz-Produkte Markus Müller 28.06.2026, 18:00 Uhr

i Weltumsegler Boris Herrmann arbeitet seit fünf Jahren schon mit der Firma Schütz zusammen. Was die Kooperation ausmacht und welche Erfolge dadurch möglich sind, präsentierte er eindrucksvoll in einem Vortrag. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Was haben der deutsche Profisegler Boris Herrmann und natürlich vor allem seine superschnellen Boote mit dem Selterser Unternehmen Schütz zu tun? Das erfuhren die Gäste des Westerwälder Wirtschaftsempfangs aus erster Hand und auf spannende Weise.

Wahrscheinlich kennen die meisten Menschen den Berufssegler Boris Herrmann, weil er 2019 die Klimaaktivistin Greta Thunberg mit seinem Segelboot Malizia II von Plymouth nach New York zum UN-Klimagipfel gebracht hatte. Dass seine Boote der Malizia-Serie auch wesentliche Komponenten enthalten, die bei Schütz in Selters entwickelt und gebaut werden, dürfte längst nicht jeder wissen.







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