Ayom hat in Höhr-Grenzhausen ein furioses Konzert gegeben. Das brasilianische Quartett hat nach 30 Jahren den Schlusspunkt unter die renommierte Veranstaltungsserie „Musik in alten Dorfkirchen“ gesetzt. Doch ganz das Ende ist das nicht.

Sie ist ab Sonntag Geschichte: Die Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“, die von der Kleinkunstbühne Mons Tabor vor drei Jahrzehnten aus der Taufe gehoben wurde. Das letzte Konzert dieses Kulturformates, das den Ruf der populärsten und traditionsreichsten Weltmusikreihe in Rheinland-Pfalz genießt, endete am Sonntagnachmittag in der evangelischen Kirche in Höhr-Grenzhausen. Die Veranstalter hatten die Gruppe Ayom aus Brasilien als „absoluten Kracher“ angekündigt. Das international renommierte Quartett präsentierte ein fesselndes zweistündiges Konzert, das quasi wie ein Feuerwerk über der Abschlussveranstaltung von „Musik in alten Dorfkirchen“ entzündet wurde.

„Vor 30 Jahren hat wohl keiner geahnt, dass sich das Kulturformat Musik in alten Dorfkirchen zu einer Konzertreihe entwickeln würde, die drei Jahrzehnte lang Bestand haben würde. Ein Konzertformat, das mit der heutigen Veranstaltung ihren endgültigen Abschluss findet“, sagte Uli Schmidt, der Motor der Kleinkunstbühne Mons Tabor bei der Begrüßung der Gäste. „Unsere Besucher sind 30 Jahre älter geworden und die Menschen, die die Kleinkunstbühne ausmachen, auch. Die Zeit bleibt halt nicht stehen und jetzt ist Schluss“, erklärte Schmidt, der nicht nur den treuen Besuchern über 30 Jahre und der evangelischen Kirchengemeinde Höhr-Grenzhausen für die jüngste Bereitstellung des Gotteshauses seinen Dank aussprach.

i Die evangelische Kirche in Höhr-Grenzhausen war beim letzten Konzert der Reihe Musik in alten Dorfkirchen voll besetzt. So wie alle Konzerte dieses Kulturformates. Hans-Peter Metternich

„Wenn wir von Anfang der Stunde nicht den Kultursommer Rheinland-Pfalz und die Sparkasse Westerwald-Sieg und seit 20 Jahren die Energieversorgung Mittelrhein als Sponsoren an unserer Seite gehabt hätten, wäre die Musik in alten Dorfkirchen gar nicht zu realisieren gewesen“, unterstrich Uli Schmidt, der zum letzten Mal bei diesem Kulturformat eine Gruppe vorstellte: „Das Quartett mit Alberto Becucci (Akkordeon), Ricardo Quinteira (Gitarre), Timoteo Grignani (Percussion) und Jabu Morales (Gesang und Percussion) besteht aus virtuosen musikalischen Seefahrern, die mit einer ausgeprägt mediterranen Identität den Schwarzen Atlantik von Brasilien nach Angola und den Kapverden durchqueren.“

Ayom benenne sich nach dem Orisha (der Gottheit), der im Glauben der Yoruba und in afrobrasilianischer Tradition für die Trommel und im weiteren Sinn für die Musik zuständig ist. Eine kompakte Rhythmusgruppe, ein facettenreiches Akkordeon, dazu die charismatische brasilianische Sängerin und Percussionistin Jabu Morales: „Fertig ist der grandiose Wohlfühlabschluss von ‚Musik in alten Dorfkirchen‘ 2025“, meinte Uli Schmidt vielversprechend.

i Die Interpreten suchten den Schulterschluss zum Publikum. Hans-Peter Metternich

Er hatte wahrlich nicht übertrieben, denn die Freunde dieses Genres haben in dem voll besetzten Gotteshaus die Darbietungen mit begeistertem Applaus belohnt. Die Vielfalt der eingesetzten Rhythmen von Merengue, Samba, Cumbia, Calypso und Tarantella und die ausdrucksstarke Sängerin machten die Darbietung von Ayom in der evangelischen Kirche von Höhr-Grenzhausen so abwechslungsreich und unterhaltsam. Auch wenn sich die verbalen Inhalte der Songs, mal elegisch, mal rhythmisch bewegt, mal jubilierend, den Konzertgästen durch die verschiedenen Sprachen nicht erschlossen, so mag doch der geneigte Zuhörer die nomadische, tiefgründige, provokante und tanzbare Musikalität, in der sich Tradition und Moderne, Männliches und Weibliches, Poesie und Energie, Lebensfreude und politisches Statement friedlich mischen, wie es heißt, irgendwie gespürt haben.

Begeisternd auch die atemberaubenden instrumentalen Intermezzi der vier brillanten Interpreten, die ihrer Leidenschaft ungebremst freien Lauf ließen. Das war sozusagen eine schwärmerische Hommage an den „Gott der Trommeln“, die in ein fulminantes musikalisches Abschlussfeuerwerk mündete, das nach gut zwei Stunden mit tosendem Applaus belohnt wurde. Die „Musik in alten Dorfkirchen“ ist damit endgültig Geschichte. Im kommenden Jahr wird allerdings Weltmusik noch ein letztes Mal im Westerwald in der evangelischen Kirche von Neuhäusel erklingen. Wann, wird noch bekannt gegeben.