In Welschneudorf nutzt eine Kultur- und Historien-Gemeinschaft moderne Technik, um Regionalgeschichte erlebbar zu machen. Ihr bislang größtes Projekt ist ein Themenwanderweg mit 16 Stationen, der ab Ende August erkundet werden kann.

Ein neuer Wanderweg lockt ab Ende August mit interaktiven Elementen nach Welschneudorf. Entlang des sogenannten Köhlerwegs werden dank moderner Technik Kulturdenkmäler sichtbar, deren Überreste ansonsten nur mit geschultem Blick zu erkennen sind. Einzige Voraussetzungen für dieses neuartige Erlebnis sind ein Smartphone und die richtige App.

Wer sich mit dem Handy den Stationen im Wald nähert, kann auf dem Bildschirm sehen, wie es an dieser Stelle früher einmal aussah. Der ehemalige Ringwall der Kelten am nördlichen Hang des Großen Dielkopfs lässt sich heute beispielsweise nur noch erahnen. Mit dem Smartphone wird die Befestigungsanlage plötzlich wieder sichtbar und kann sogar aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und fotografiert werden.

Kohlenmeiler wird per App sichtbar

Ein zweites Objekt befindet sich in der Nähe der drei Kreuze am Arzbacher Weg. Dort kann man virtuell einen Kohlenmeiler besichtigen. Hintergrund: Die Dorfbewohner lebten jahrhundertelang von der Köhlerei. Noch heute sind die Spuren zahlreicher Meilerplätze im Umland erkennbar. Den Anblick eines Kohlenmeilers vor dem Entzünden kennen hingegen nur noch wenige Menschen.

Die beiden virtuellen Stationen des neuen Köhlerwegs wurden vom Trierer Unternehmen Argo Edutainment Solutions für Welschneudorf umgesetzt. Sie sind die aufwendigsten Projekte entlang des Themenwanderwegs, aber bei Weitem nicht die einzigen Höhepunkte, wie Marco Kilian von der Kultur- und Historien-Gemeinschaft Welschneudorf erklärt.

Informationen auch per Audio-Guide

Das Erkunden der insgesamt 16 Stationen ist denkbar einfach, ergänzt der Initiator. Am Start- und Zielpunkt, dem Dorfplatz in Welschneudorf, können Besucher die App herunterladen. Anschließend ist kein Handynetz mehr erforderlich. Die Position der Wanderer wird per GPS bestimmt. Jede Station des rund sechs Kilometer langen Wanderwegs ist mit einer Hinweistafel ausgestattet. Wer den entsprechenden QR-Code scannt, erhält weiterführende Informationen zu den jeweiligen Objekten. Dazu gehören beispielsweise der ehemalige Alexanderturm, der Limes und ein mittelalterlicher Handelsweg, der Montabaur und das Lahn-Tal verband.

Die erklärenden Texte zu den Objekten wurden auch als Audio-Guide aufgenommen. Es gibt eine Version für Erwachsene, die von Helmut Rosbach eingelesen wurde, sowie eine Fassung für Kinder, die von Greta Rosbach vorgelesen wird. Dank der Version in einfacher Sprache soll der Themenweg auch für Schulklassen interessant sein, erklärt Kilian. So lässt sich ein Wandertag mit erlebbarer Regionalgeschichte verbinden. An den interaktiven Stationen können sogar Selfies mit den Kulturdenkmälern gemacht werden.

Eröffnung am 24. August

Für die Umsetzung des Köhlerwegs hat die Kultur- und Historien-Gemeinschaft Fördermittel des Naturparks Nassau erhalten. Auch die Ortsgemeinde Welschneudorf hat Geld im Haushalt bereitgestellt. Zudem arbeitet man mit dem Landesprojekt Kuladig zusammen. Die von Kilian zusammengestellten Informationen zu den Stationen des Wanderwegs sind auf der Kuladig-Internetseite und mit der Kuladig-App abrufbar. Ein zweiter Themenwanderweg zu den Spuren der Kurfürsten ist bereits in Vorbereitung. Auch dieser soll interaktive Elemente enthalten. Wann er eröffnet wird, steht allerdings noch nicht fest.

Der Köhlerweg hingegen kann bereits ab Sonntag, 24. August, erkundet werden. Die Eröffnungsfeier auf dem Dorfplatz in Welschneudorf beginnt um 10 Uhr. Nach einigen Grußworten starten um 11 Uhr die geführten Touren. Ab 14 Uhr gibt es dann musikalische Unterhaltung. Für Verpflegung und Kinderbelustigung ist den ganzen Tag gesorgt. Für beeinträchtigte Menschen wird ein Fahrdienst organisiert. Zudem wird Unterstützung beim Einrichten und Bedienen der App angeboten.

Das ist Augmented Reality

Die moderne Technik, die am Köhlerweg in Welschneudorf zum Einsatz kommt, heißt Augmented Reality. Dabei wird eine computergestützte, erweiterte Realität erzeugt, in die grafische Elemente in ein reales Umfeld eingefügt werden. Ein solches Erlebnis ist besonders eindrucksvoll für Träger einer sogenannten VR-Brille, aber auch für Handynutzer bietet die neuartige Technik faszinierende Möglichkeiten. Augmented Reality wird bereits für Videospiele und Navigationssysteme genutzt. Doch auch immer mehr Museen und Touristiker entdecken Augmented Reality als neue Präsentationsmöglichkeit.