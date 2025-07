In vielen Westerwälder Orten verblassen alte Fotos, Bücher und Karten – und mit ihnen die Erinnerung an frühere Zeiten. Damit das in Welschneudorf nicht passiert, dokumentiert eine Kultur- und Historien-Gemeinschaft die gesamte Ortsgeschichte. Einige Mitglieder der Gruppe sind auf das Auswerten historischer Quellen spezialisiert, andere sind in Bezug auf Technik und KI-Tools auf dem neuesten Stand. Diese Kombination ermöglicht es den vier Männern, einige bemerkenswerte Projekte umzusetzen.

Gesichtern werden Namen zugeordnet

Ein Beispiel hierfür ist das digitale Bildarchiv, für das die Fäden bei Michael Esch zusammenlaufen. Seine selbst programmierte Datenbank umfasst bereits mehr als 15.000 Aufnahmen, darunter Ortsansichten sowie Vereins- und Familienfotografien. Die eingescannten Bilder werden technisch optimiert und erstrahlen anschließend in verblüffender Schärfe, obwohl manche Fotos schon deutlich über 100 Jahre alt sind.

In der Datenbank sind bisher etwa 2.500 Personen erfasst. Sobald Esch ein neues Bild hinzufügt, kann die KI nach Übereinstimmungen mit bereits bekannten Personen suchen und den Gesichtern Namen zuordnen. Das funktioniert mit erstaunlicher Zuverlässigkeit, selbst wenn die Personen in ganz unterschiedlichem Lebensalter zu sehen sind, wie Esch berichtet. Insbesondere bei der Beschriftung von Gruppenfotos ist die Technik sehr hilfreich. Die integrierte Suchfunktion macht das digitale Bildarchiv auch zu einer Fundgrube für Familienangehörige.

Ortsfamilienbuch ist das Ziel

Apropos Familien: Mit Torsten Schwarz gehört auch ein erfahrener Ahnenforscher zur Gruppe. Schon seit seiner Jugend wertet er Kirchen- und Stammbücher aus. Die Wurzeln der meisten Welschneudorfer Familien kann er seit der Wiederbesiedlung des Orts im 17. Jahrhundert lückenlos nachvollziehen.

Hintergrund: Das Dorf wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört und ab 1665 durch wallonische Zuwanderer neu besiedelt. So lässt sich auch der Namenszusatz „Welsch“ des Ortes „Neudorf“ erklären, berichtet Schwarz. Die ersten Familien hießen damals Labonte und Gilles. Ihre Nachfahren leben teilweise heute noch im Dorf.

Damit solche Informationen aus Kirchenbüchern und Schulchroniken nicht verloren gehen, werden diese Dokumente ebenfalls eingescannt und digital archiviert. Das Übersetzen der alten Sütterlinschrift übernimmt Reiner Kirst, der zudem Ansprechpartner der Gruppe für Gebäudekataster ist. Schwarz’ Ziel ist ein Ortsfamilienbuch, das auch in gedruckter Form erhältlich sein soll. Der Veröffentlichungstermin steht aber noch nicht fest.

Kulturdenkmäler im Wald erwandern

Dass sich Welschneudorf nach der Wiederbesiedlung gut entwickeln konnte, hat viel mit der Köhlerei zu tun. Sie war mehr als 200 Jahre lang die Haupteinnahmequelle der Dorfbewohner. Die entsprechenden Kulturdenkmäler im Welschneudorfer Wald sicht- und erlebbar zu machen, ist das Ziel von Marco Kilian. Ein interaktiver Wanderweg zum Thema steht kurz vor der Eröffnung und ein zweiter Weg zu den Spuren der Kurfürsten ist in Vorbereitung. Das Projekt wird in einem eigenen Artikel vorgestellt.

Kontakt zur Kultur- und Historiengemeinschaft

Wer etwas zur Dokumentation der Welschneudorfer Ortsgeschichte beitragen möchte oder Fragen an die Arbeitsgruppe hat, kann sich per E-Mail an die Mitglieder wenden. Die Ansprechpartner sind Michael Esch (Datenrecherche und Digitalisierung von Fotos, E-Mail: ABildEsch@web.de), Marco Kilian (geschichtliche Hintergründe, E-Mail: Dr.sonja-marco-kilian@t-online.de), Reiner Kirst (Gebäudekataster und Sütterlin-Übersetzungen, E-Mail: Reiner.kirst@online.de) und Torsten Schwarz (Kirchenbücher und Familiengeschichte, E-Mail: Tsw67@web.de).