Gerichtsprozess in Westerburg
Welle falscher Anschuldigungen beschäftigt die Justiz
Die Verhandlung fand vor dem Amtsgericht Westerburg statt.
Die Verhandlung fand vor dem Amtsgericht Westerburg statt.
Angela Baumeier

Ein Landwirt soll seine Kühe misshandelt, ein Imbissbetreiber Fett in der Natur entsorgt und eine Frau sexuelle Handlungen an ihrem Hund vorgenommen haben – diese und weitere Vorwürfe beschäftigen seit 2024 die Justiz. Nun kam es zu einem Prozess. 

Lesezeit 3 Minuten
Eine Welle falscher Anschuldigungen hält seit zwei Jahren Behörden im Westerwald und die Justiz auf Trab. Auslöser waren Briefe mit schweren Vorwürfen gegen mehrere Bürger im oberen Westerwald, die im Frühjahr 2024 unter anderem an die Kreisverwaltung Montabaur und die Staatsanwaltschaft Koblenz verschickt wurden.

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