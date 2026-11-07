Anlage in Hachenburg eröffnet Welche Tipps der ADAC Mittelrhein zur Autopflege gibt Nadja Hoffmann-Heidrich 07.11.2026, 18:00 Uhr

i Aus Sicht des ADAC Mittelrhein ist besonders wichtig, dass sicherheitsrelevante Fahrzeugteile wie Scheiben, Scheinwerfer, Rückleuchten und Spiegel stets sauber sind (Symbolbild). Christin Klose/dpa. Christin Klose/dpa-tmn

Vogelkot und Insektenreste im Sommer, Streusalz im Winter: Es gibt verschiedene Verschmutzungen, die den Lack eines Autos angreifen können, vor allem, wenn der bereits beschädigte Stellen aufweist. Was können Autobesitzer dagegen tun?

Die neu von Sahin Kaya im Hachenburger Stadtteil Altstadt eröffnete Autowaschanlage und unsere Berichterstattung dazu stoßen auf großes Interesse. Deshalb haben wir ein paar allgemeine Fragen zum Thema Autopflege an den ADAC Mittelrhein gerichtet. Lesen Sie hier die Antworten, die uns Mirco Hillmann, Abteilungsleiter Marketing und Kommunikation beim ADAC, zur Verfügung gestellt hat.







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