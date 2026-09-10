Seit Anfang August ist die Kreisstraße zwischen Ruppach-Goldhausen und Großholbach gesperrt, weil die A3-Unterführung saniert wird. Ursprünglich sollten die Arbeiten Mitte September beendet sein, doch es wird länger dauern.
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Die Kreisstraße zwischen Ruppach-Goldhausen und Großholbach (K101) bleibt voraussichtlich noch bis Mitte Oktober gesperrt. Das teilt die Außenstelle Montabaur der Autobahn GmbH des Bundes mit. Anlass der längeren Sperrung sind die andauernden Bauarbeiten an der A3-Unterführung bei Ruppach-Goldhausen, die eigentlich Mitte September hätten abgeschlossen sein sollen.