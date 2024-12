Neubau lässt auf sich warten Weiterhin kein Grundstück: Mühlenbäcker ausgebremst Thorsten Ferdinand 03.12.2024, 18:00 Uhr

i Die Westerburger Mühlenbäcker brauchen dringend mehr Platz. Am Produkstionsstandort in der Adolfstraße gibt es kaum Erweiterungsmöglichkeiten. Archiv Röder-Moldenhauer

Ein expandierender Traditionsbetrieb, der dringend mehr Platz braucht und einfach kein Grundstück findet – das ist die Mühlenbäckerei Jung aus Westerburg. Das Unternehmen drängt seit Jahren auf eine Lösung, doch die ist weiterhin nicht in Sicht.

Die Mühlenbäckerei Jung klagt seit Langem über Platzmangel an ihrem Produktionsstandort in Westerburg. Vor 3,5 Jahren schien eine Lösung in Sicht: Das Unternehmen wollte in Montabaur neu bauen. Doch bis heute liegt für das Grundstück „Am Alten Galgen/Ober dem Beulköpfchen“ kein Baurecht vor, und auch in Westerburg gibt es weiterhin keine Erweiterungsmöglichkeiten.

