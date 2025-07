Seit dem 14. Juli kommt es zu teilweise erheblichen Einschränkungen auf der ICE-Strecke Köln/Rhein-Main mit Zugausfällen, Sonderhalten und Verspätungen. In den elektronischen Auskunftssystemen wird schon seit Tagen gemeldet: „Ein defektes Stellwerk im Raum Siegburg/Bonn beeinträchtigt den Zugverkehr. Bitte rechnen Sie mit einer Verspätung von bis zu 45 Minuten.“

Zu den Gründen gab es bislang keine offizielle Stellungnahme der Deutschen Bahn. Das digitale Informationsportal der DB InfraGO AG kommunizierte diese Störungen nicht, da die Strecke ausschließlich von Zügen der DB befahren wird. Reisenden und auch dem Zugpersonal blieben die Gründe für die Verzögerungen bislang verborgen. Nach zum Teil deutlicher Kritik und Spekulationen in einem Eisenbahn-Forum hat der Vorstandsvorsitzende der DB InfraGO AG, Philipp Nagl, am frühen Samstagmorgen dort einen Zwischenbericht „zu dieser äußerst schwierigen Störung“ gegeben.

i Das Stellwerkproblem führt zu Einschränkungen an den beiden heimischen ICE-Bahnhöfen Limburg Süd und Montabaur. Archiv Andreas Egenolf. Andreas Egenolf

Nagl berichtet, dass in der Nacht vom 13. auf 14. Juli ein planmäßiger Softwarewechsel zur Anpassung des Stellwerks in Troisdorf erfolgte. Dabei wurden im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahnlinie S13 die alten Stellwerke Bonn-Beuel und Menden (Rheinland) außer Betrieb genommen, damit sie bis Mitte August in das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) am nördlichen rechten Rhein eingebunden werden können. Während die Außerbetriebnahme der Stellwerke und die Anpassungen an die Nachbarstellwerke laut Nagl problemlos verliefen, gab es Schwierigkeiten mit der Schnittstelle für die Signalisierung auf der ICE-Strecke Köln–Rhein/Main.

Dort ist die Linienzugbeeinflussung (LZB) im Einsatz, die eine dichte Zugfolge ermöglicht, unabhängig von ortsfesten Signalen. Aufgrund der Störung musste die LZB auf dem nördlichen Abschnitt außer Betrieb genommen werden. Daher können die ICE-Züge seit einer Woche nur mit der konventionellen Sicherungstechnik, das heißt mit örtlichen Lichtsignalen und stark verminderter Geschwindigkeit fahren. Laut den elektronischen Auskunftssystemen sollen die Beeinträchtigungen noch bis inklusive Mittwoch, 23. Juli andauern.