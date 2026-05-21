Medizin in Westerburg
Weiterer Schritt zur Realisierung des „Ärztehauses“ 
Tobias Böker (Böker & Paul AG; von links), Markus Hof (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg) und der ärztliche Koordina
Tobias Böker (Böker & Paul AG; von links), Markus Hof (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg) und der ärztliche Koordinator Dennis Ferdinand bei der Vertragsunterzeichnung.
Natascha Wolf

Die Verbandsgemeinde, der ärztliche Koordinator und die Böker & Paul AG haben eine Absichtserklärung zum Projekt unterzeichnet. Wie es jetzt weiter gehen soll und was die Schritte bis jetzt waren.

Lesezeit 2 Minuten
Einen wichtigen Schritt dafür, dass in Westerburg ein Gesundheitszentrum errichtet werden kann, hatte der Verbandsgemeinderat Westerburg bei seiner Sitzung im Februar dieses Jahres gemacht, indem er eine finanzielle Unterstützung für die Errichtung des geplanten Neubaus und Geld für den Erwerb des Grundstückes befürwortete.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren