Die Verbandsgemeinde, der ärztliche Koordinator und die Böker & Paul AG haben eine Absichtserklärung zum Projekt unterzeichnet. Wie es jetzt weiter gehen soll und was die Schritte bis jetzt waren.
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Einen wichtigen Schritt dafür, dass in Westerburg ein Gesundheitszentrum errichtet werden kann, hatte der Verbandsgemeinderat Westerburg bei seiner Sitzung im Februar dieses Jahres gemacht, indem er eine finanzielle Unterstützung für die Errichtung des geplanten Neubaus und Geld für den Erwerb des Grundstückes befürwortete.