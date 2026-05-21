Medizin in Westerburg Weiterer Schritt zur Realisierung des „Ärztehauses“ Angela Baumeier 21.05.2026, 16:00 Uhr

i Tobias Böker (Böker & Paul AG; von links), Markus Hof (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg) und der ärztliche Koordinator Dennis Ferdinand bei der Vertragsunterzeichnung. Natascha Wolf

Die Verbandsgemeinde, der ärztliche Koordinator und die Böker & Paul AG haben eine Absichtserklärung zum Projekt unterzeichnet. Wie es jetzt weiter gehen soll und was die Schritte bis jetzt waren.

Einen wichtigen Schritt dafür, dass in Westerburg ein Gesundheitszentrum errichtet werden kann, hatte der Verbandsgemeinderat Westerburg bei seiner Sitzung im Februar dieses Jahres gemacht, indem er eine finanzielle Unterstützung für die Errichtung des geplanten Neubaus und Geld für den Erwerb des Grundstückes befürwortete.







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