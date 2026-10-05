Großprojekt in Westerburg Weitere Weiche für „Ärztehaus WällerLand“ gestellt Elmar Hering 05.10.2026, 09:00 Uhr

i Bürgermeister Markus Hof (links) und der ortsansässige Arzt Dennis Ferdinand sind froh über das erreichte Etappenziel. Roeder-Moldenhauer

Fast überall auf dem Land stellt sich die drängende Frage nach der zukünftigen medizinischen Versorgung. In Westerburg liegt eine Antwort auf dem Tisch, langsam gedeihen die entsprechenden Pläne. Ein wichtiger Schritt wurde jetzt getan.

Seit knapp fünf Jahren reift in Westerburg die Idee, ein Gesundheitszentrum zu bauen, um die medizinische Versorgung der Bürger zukunftsfit zu machen. Dieser Prozess, der auf die Initiative des ortsansässigen Hausarztes Dennis Ferdinand zurückgeht und von der Verbandsgemeinde (VG) unterstützt wird, ist jetzt einen wichtigen Schritt vorangekommen: Das ins Auge gefasste, rund 7000 Quadratmeter große Grundstück zwischen der Königsberger Straße und ...







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