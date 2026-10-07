Geplantes Gewerbegebiet Weiter Streit um Wildkatze am Montabaurer Beulköpfchen Thorsten Ferdinand 07.10.2026, 06:00 Uhr

i Eine Europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris), aufgenommen im Tierfreigehege im Nationalpark Bayerischer Wald unweit von Neuschönau. picture alliance/dpa/Patrick Pleul. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Welche Bedeutung hat die Gemarkung „Ober dem Beulköpfchen” für die Wildkatze? Um diese Frage wird weiterhin fachlich gestritten. In diesem Zusammenhang kritisiert die Naturschutzinitiative (NI) das Gutachten im Auftrag der Stadt Montabaur.

Da die gefährdete Vogelart Goldammer in der Gemarkung „Ober dem Beulköpfchen“ brütet, musste der Entwurf des Bebauungsplans der Stadt Montabaur für ein neues Gewerbegebiet geändert und erneut offengelegt werden. Ob der Plan anschließend rechtskräftig wird, ist derzeit noch unklar.







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