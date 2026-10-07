Welche Bedeutung hat die Gemarkung „Ober dem Beulköpfchen” für die Wildkatze? Um diese Frage wird weiterhin fachlich gestritten. In diesem Zusammenhang kritisiert die Naturschutzinitiative (NI) das Gutachten im Auftrag der Stadt Montabaur.
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Da die gefährdete Vogelart Goldammer in der Gemarkung „Ober dem Beulköpfchen“ brütet, musste der Entwurf des Bebauungsplans der Stadt Montabaur für ein neues Gewerbegebiet geändert und erneut offengelegt werden. Ob der Plan anschließend rechtskräftig wird, ist derzeit noch unklar.