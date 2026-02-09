Gegen die Armut 
Weiter große Spendenbereitschaft für indische Projekte
Die Hilfe des Freundeskreises „Katharina Kasper Indien“ macht es möglich, dass auch Mädchen eine Schule besuchen können
Die Hilfe des Freundeskreises „Katharina Kasper Indien“ macht es möglich, dass auch Mädchen eine Schule besuchen können
Thomas Müller

Die Dernbacher Schwestern engagierten sich bereits seit 1998 für die Partnerschaft mit den Armen Dienstmägden Jesu Christi in Indien. Hinter ihrer Weiterführung durch den Freundeskreis Katharina Kasper steht viel persönliches Engagement.

Lesezeit 2 Minuten
Von 1998 bis 2024 flossen auf Initiative der damaligen Pfarrer Winfried Karbach und Ralf Plogmann bis zu deren Abschied aus der Pfarrei St. Bonifatius Wirges in der Summe fast 600.000 Euro in die Partnerschaft mit den Armen Dienstmägden Jesu Christi (ADJC) in Indien.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren