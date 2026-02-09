Gegen die Armut Weiter große Spendenbereitschaft für indische Projekte Hans-Peter Metternich 09.02.2026, 16:00 Uhr

i Die Hilfe des Freundeskreises „Katharina Kasper Indien“ macht es möglich, dass auch Mädchen eine Schule besuchen können Thomas Müller

Die Dernbacher Schwestern engagierten sich bereits seit 1998 für die Partnerschaft mit den Armen Dienstmägden Jesu Christi in Indien. Hinter ihrer Weiterführung durch den Freundeskreis Katharina Kasper steht viel persönliches Engagement.

Von 1998 bis 2024 flossen auf Initiative der damaligen Pfarrer Winfried Karbach und Ralf Plogmann bis zu deren Abschied aus der Pfarrei St. Bonifatius Wirges in der Summe fast 600.000 Euro in die Partnerschaft mit den Armen Dienstmägden Jesu Christi (ADJC) in Indien.







