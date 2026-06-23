In der derzeitigen Gluthitze erreichen Wasserratten schlechte Nachrichten: Seit Montagnachmittag ist das Naturschwimmbad Linderhohl in Höhr-Grenzhausen geschlossen. Grund: Die Wassertemperatur ist zu hoch.
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Das Naturschwimmbad Linderhohl ist aufgrund der anhaltenden Hitzewelle vorübergehend geschlossen worden. Grund ist, dass die Wassertemperatur über mehrere Tage hinweg über 28 Grad Celsius lag und nachts nicht ausreichend absank. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist unter diesen Bedingungen ein Badebetrieb mit biologischer Reinigung nicht zulässig.