Wassertemperatur zu hoch
Weil es zu heiß ist: Linderhohl schließt vorübergehend
Aufgrund der Hitzewelle musste das Naturschwimmbad Linderhohl vorübergehend geschlossen werden. Erst wenn die Wassertemperatur a
Aufgrund der Hitzewelle musste das Naturschwimmbad Linderhohl vorübergehend geschlossen werden. Erst wenn die Wassertemperatur auf 25 Grad oder darunter sinkt, ist ein Betrieb wieder möglich.
Frederic Kruft/Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen

In der derzeitigen Gluthitze erreichen Wasserratten schlechte Nachrichten: Seit Montagnachmittag ist das Naturschwimmbad Linderhohl in Höhr-Grenzhausen geschlossen. Grund: Die Wassertemperatur ist zu hoch. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Naturschwimmbad Linderhohl ist aufgrund der anhaltenden Hitzewelle vorübergehend geschlossen worden. Grund ist, dass die Wassertemperatur über mehrere Tage hinweg über 28 Grad Celsius lag und nachts nicht ausreichend absank. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist unter diesen Bedingungen ein Badebetrieb mit biologischer Reinigung nicht zulässig.

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