Vielschichtiges Konzert Weihnachtszauber erfüllte die Liebfrauenkirche Elmar Hering 28.12.2025, 12:26 Uhr

i Mit ausgewählten Liedern und Texten hielt der Weihnachtszauber Einzug in die Westerburger Liebfrauenkirche. Röder-Moldenhauer

Eine schöne Tradition sind die Westerburger Weihnachtskonzerte in der Liebfrauenkirche. Die etwas außerhalb gelegene Wallfahrtskirche rückt damit wohlklingend in den Fokus.

Mit einem zauberhaften Zusammenspiel aus Solo- und Chorgesang, Pianobegleitung und Textelementen wurde in der voll besetzten Liebfrauenkirche in Westerburg die Weihnachtszeit veredelt.Der Westerwälder Tenor Johannes Kalpers und der von ihm geleitete Chor Voices aus Rödersheim (Pfalz) bescherten den Zuhörern eine wohltuende Auswahl an Weihnachtsliedern.







