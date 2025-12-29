Konzert in Niederelbert Weihnachtssingen ist emotionale Krönung der Adventszeit Thorsten Ferdinand 29.12.2025, 16:00 Uhr

i Erstmals waren beim Weihnachtssingen drei Chorleiter im Einsatz, unter ihnen Maria Wallussi (im Foto) von den "Sparrow Sisters". Thorsten Ferdinand

Seit mehr als 20 Jahren zählt das Weihnachtssingen der „Sparrow Sisters“ zum Veranstaltungskalender in Niederelbert. Auch in diesem Jahr lockte die stimmungsvolle Veranstaltung wieder viele Menschen aus der Gemeinde und den Nachbardörfern an.

Für viele Menschen aus Niederelbert und den Nachbardörfern ist es der Höhepunkt der Vorweihnachtszeit: Auch in diesem Jahr luden die „Sparrow Sisters“ wieder zu ihrem Weihnachtssingen am Vorabend der Feiertage ein – und auch in diesem Jahr waren Kirche und Vorplatz wieder prall gefüllt.







