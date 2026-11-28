Zwischenfall am ersten Tag des Bad Marienberger Weihnachtsmarktes mit einem Cuttermesser – doch der Marktmeister gibt Entwarnung: Die Veranstaltung kann wie geplant bis Sonntagabend weiterlaufen.
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Der Vorfall mit einem Cuttermesser, bei dem am Donnerstagabend ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf dem Bad Marienberger Weihnachtsmarkt verletzt worden war, hat keine Auswirkungen auf das Sicherheitskonzept der Veranstaltung. Das hat Marktmeister Dominik Wehr auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.