Messervorfall Bad Marienberg Weihnachtsmarkt läuft ungehindert weiter Nadja Hoffmann-Heidrich 28.11.2026, 06:00 Uhr

i Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes hielten am Donnerstagabend einen Mann auf dem Bad Marienberger Weihnachtsmarktes bis zum Eintreffen der Polizei fest (Symbolbild). Der 34-Jährige hatte zuvor einen Sicherheitsmitarbeiter im Gerangel mit einem Cuttermesser verletzt und wurde dafür wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Carsten Rehder/dpa

Zwischenfall am ersten Tag des Bad Marienberger Weihnachtsmarktes mit einem Cuttermesser – doch der Marktmeister gibt Entwarnung: Die Veranstaltung kann wie geplant bis Sonntagabend weiterlaufen.

Der Vorfall mit einem Cuttermesser, bei dem am Donnerstagabend ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf dem Bad Marienberger Weihnachtsmarkt verletzt worden war, hat keine Auswirkungen auf das Sicherheitskonzept der Veranstaltung. Das hat Marktmeister Dominik Wehr auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.







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