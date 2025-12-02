Weihnachtsgeschichte wird vielseitig dargestellt

Auf dem acht Kilometer langen Weg sind über 200 beleuchtete Krippendarstellungen zu sehen. Sie werden Jahr um Jahr liebevoll in die Natur, Vorgärten und Geschäfte integriert.
Lesezeit 3 Minuten
In der Innenstadt von Montabaur und in der Peripherie der Stadt entlang des Biebrichsbachs durch den Stadtteil Horressen und zurück in die Kreisstadt lädt in der Adventszeit ein sogenannter Krippenweg schon seit etlichen Jahren zum Wandern ein. Der Wanderweg entlang des Biebrichsbachs zwischen dem Schwimmbad in Montabaur und der L 327 (Horressen/Niederelbert) hat das ganze Jahr über für Wanderer und Spaziergänger seinen Reiz.