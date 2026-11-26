Spende von Norbert Honnef Weihnachtsbaum verbindet Hachenburg und Schönstein Nadja Hoffmann-Heidrich 26.11.2026, 16:00 Uhr

i Mehrere Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft aus Schönstein rückten mit Sägen und passendem Fahrzeug bei Norbert Honnef (im Fenster) in Hachenburg an, um in dessen Garten eine Tanne zu fällen, die in dieser Advents- und Weihnachtszeit den Platz vor der katholischen Kirche in Schönstein schmücken wird. Röder-Moldenhauer

Einst als geschenkter Weihnachtsbaum im Garten von Norbert Honnef in Hachenburg gepflanzt, führt eine 20 Jahre alte Tanne diese Aufgabe jetzt auf dem Kirchplatz in Wissen-Schönstein fort – und verbindet damit die beiden Orte.

Seit fast 30 Jahren lebt der gebürtige Wissener Norbert Honnef mittlerweile schon in Hachenburg. Noch länger, nämlich bereits seit 67 Jahren, ist er Mitglied in der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1402 vom Heister zu Schönstein. Seine Verbundenheit zu dem Verein und zu seiner alten Heimat an der Sieg bringt er nun zum Advent mit einer besonderen Spende zum Ausdruck: Eine Tanne aus seinem Garten in Hachenburg wird diesmal den Platz vor der ...







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