Debatte am Dernbacher Campus
Wehrpflicht wirft Fragen nach Gerechtigkeit auf
Die Experten auf dem Podium zum Thema Wehrpflicht: Judith Busse von der Deutschen Friedensgesellschaft, Stefan Kroll vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und André Wüstner vom Deutschen Bundeswehrverband.
Katrin Maue-Klaeser

Oberstufenschüler des Raiffeisen-Campus in Dernbach diskutierten mit Vertretern von Bundeswehr, Forschung und Friedensbewegung über eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Thema war unter anderem die Geschlechtergerechtigkeit.

Lesezeit 3 Minuten
Es ging um ein hochpolitisches Thema – doch hatten die Oberstufenschüler des Raiffeisen-Campus in Dernbach keine Politiker aufs Podium geladen: Über die Wehrpflicht oder „den Generationenkonflikt unserer Zeit“ haben sie vielmehr mit Interessenvertretern aus Bundeswehr, Forschung und Friedensbewegung diskutiert.

