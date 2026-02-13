Oberstufenschüler des Raiffeisen-Campus in Dernbach diskutierten mit Vertretern von Bundeswehr, Forschung und Friedensbewegung über eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Thema war unter anderem die Geschlechtergerechtigkeit.
Es ging um ein hochpolitisches Thema – doch hatten die Oberstufenschüler des Raiffeisen-Campus in Dernbach keine Politiker aufs Podium geladen: Über die Wehrpflicht oder „den Generationenkonflikt unserer Zeit“ haben sie vielmehr mit Interessenvertretern aus Bundeswehr, Forschung und Friedensbewegung diskutiert.