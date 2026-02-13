Debatte am Dernbacher Campus Wehrpflicht wirft Fragen nach Gerechtigkeit auf Katrin Maue-Klaeser 13.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Experten auf dem Podium zum Thema Wehrpflicht: Judith Busse von der Deutschen Friedensgesellschaft, Stefan Kroll vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und André Wüstner vom Deutschen Bundeswehrverband. Katrin Maue-Klaeser

Oberstufenschüler des Raiffeisen-Campus in Dernbach diskutierten mit Vertretern von Bundeswehr, Forschung und Friedensbewegung über eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Thema war unter anderem die Geschlechtergerechtigkeit.

Es ging um ein hochpolitisches Thema – doch hatten die Oberstufenschüler des Raiffeisen-Campus in Dernbach keine Politiker aufs Podium geladen: Über die Wehrpflicht oder „den Generationenkonflikt unserer Zeit“ haben sie vielmehr mit Interessenvertretern aus Bundeswehr, Forschung und Friedensbewegung diskutiert.







