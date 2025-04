Wehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus in Niedererbach

In einem Mehrfamilienhaus in Niedererbach hat es am Montagvormittag gebrannt. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Schwerer verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niedererbach hat am Montag die Einsatzkräfte beschäftigt. Gegen 11 Uhr bemerkten Anwohner in der Bornstraße, dass Qualm aus einem Kellerbereich drang. Beim Suchen nach der Ursache stellten sie Stichflammen aus einem Stromverteilerkasten fest. Umgehend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Nentershausen und Görgeshausen alarmiert, da es seit Ende 2023 keine eigene Löschgruppe mehr in Niedererbach gibt.

i Mit Atemschutzgeräteträgern wurde zunächst der Brand gelöscht, ehe die betroffenen Räumlichkeiten gelüftet wurden. Andreas Egenolf

Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte den stark verrauchten Nebenraum des Mehrfamilienhauses und gingen dort mit einem CO2-Löscher gegen die Flammen vor. Die eingesetzten Wehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bekommen und nach rund einer Stunde ihren Einsatz vor Ort beenden. Der Rettungsdienst kümmerte sich zwischenzeitlich um einige Anwohner, die Rauch eingeatmet hatten. Allerdings musste niemand zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.