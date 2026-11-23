Kollision bei Stein-Neukirch Wehr befreit eingeklemmte Person nach Unfall auf B54 Michael Fenstermacher 23.11.2026, 14:18 Uhr

i Nach dem Unfall auf der B54 bei Stein-Neukirch bedecken Trümmerteile die Fahrbahn. Florian Fries/Feuerwehr VG Rennerod

Bei eisigen Temperaturen hat sich am frühen Montagmorgen ein Vorfahrtunfall auf der B54 in der Höhenlage bei Stein-Neukirch ereignet. Die Feuerwehr war zur Stelle, um eine eingeklemmte Person aus ihrem Fahrzeug zu befreien.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B54 nahe Stein-Neukirch an der Einmündung der L296 haben am frühen Montagmorgen zwei Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Während eine der beiden Personen sich selbst aus dem Auto begeben konnte, war der andere Beteiligte anschließend in seinem Fahrzeug eingeklemmt.







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