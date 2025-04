Weg zum Lehrschwimmbecken in Höhr-Grenzhausen ist frei

Damit mehr Kinder im Westerwald Schwimmen lernen, will die Else-Schütz-Stiftung ein Lehrschwimmbecken im Schulzentrum Höhr-Grenzhausen bauen. Das Grundstück dafür müsste der Westerwaldkreis zur Verfügung stellen. Wie entscheiden die Kreisgremien?

Nach dem Willen der Else-Schütz-Stiftung soll in Höhr-Grenzhausen ein Schwimmbad für den Schulunterricht gebaut werden. Die Organisation mit Sitz in Montabaur hat angeboten, die Investitionskosten in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro für das Lehrschwimmbecken zu übernehmen.

Als Standort ist ein noch unbebautes Grundstück zwischen dem Busbahnhof und der neuen Außensportanlage am Schulzentrum vorgesehen. Das Gelände gehört dem Westerwaldkreis. Deshalb war der Bau des Lehrschwimmbeckens Thema jüngst im Westerwälder Kreis- und Bauausschuss und jetzt auch im Kreistag.

i Als Standort für das Lehrschwimmbecken ist das unbebaute Grundstück zwischen dem Busbahnhof und der neuen Außensportanlage am Schulzentrum vorgesehen. Markus Müller

Die Vorgeschichte: Im unteren Kreisteil befinden sich drei Hallenbäder, die für den Schulsport genutzt werden können: Montabaur, Nauort und Wirges. Diese Kapazitäten sind für die Schulen, insbesondere die Grundschulen, nicht auskömmlich und die Nachfrage ist deutlich höher als das vorhandene Angebot. Zu diesem Ergebnis kam das Schwimmbadbedarfskonzept des Instituts für Sportstättenentwicklung 2024.

Im Fazit der Studie wird festgestellt, dass bei den Schulen vor allem ein Gürtel von der VG Höhr-Grenzhausen über die VG Wirges bis hin zur VG Montabaur von Engpässen an Schwimmbadzeiten betroffen ist. Dazu komme, stellt die Kreisverwaltung fest, dass nicht erst seit Corona anerkannte Organisationen wie die DLRG über eine immer größere Zahl von Kindern klagen, die nicht oder nicht ausreichend schwimmen gelernt haben.

VG will die Folgekosten tragen

In dieser Situation war die Else-Schütz-Stiftung mit der VG Höhr-Grenzhausen ins Gespräch gekommen. Die Verantwortlichen der Stiftung bieten an, den Bau eines Lehrschwimmbades zu finanzieren, wenn die Folgekosten (geschätzt 130.000 bis 150.000 Euro pro Jahr) von der VG getragen werden. Es soll ausdrücklich nicht als öffentliches Hallenbad betrieben werden.

Angedacht ist, das Bad durch die Firma Freistil aus Rommerskirchen errichten zu lassen. Diese kalkulieren mit Baukosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro. Dazu käme eigentlich der Grundstückserwerb. Da es sich um ein reines Lehrschwimmbecken handeln soll, wäre ein Standort im Schulzentrum von Vorteil, ist man sich einig. Die geplante Hallengröße beläuft sich auf etwa 38 mal 16 Meter bei einer Höhe von knapp 8 Metern.

i Gerade auch vom Busbahnhof wird das künftige Bad in wenigen Metern Fußweg zu erreichen sein. Markus Müller

Der Kreis verfügt im Schulzentrum tatsächlich über eine geeignete freie Fläche zwischen Busbahnhof und der neuen Außensportanlage. Die Fläche war bisher als Mehrzweckfläche mit Naturrasen vorgesehen. Ein Schwimmbecken würde für die alle Schulen – auch die kreiseigenen – einen deutlichen Mehrwert bieten. Dieser Standortvorteil kann auf keinem Grundstück der VG geboten werden, sind sich alle Beteiligten sicher.

Um der VG Höhr-Grenzhausen die Errichtung des Bades zu ermöglichen, sollen die notwendigen Teile des Grundstücks im Wege des Erbbaurechts zur Verfügung gestellt werden. Eine Zerstückelung der knapp 50.000 Quadratmeter großen Parzelle durch Teilverkauf wird auf lange Sicht vom Kreis kritisch gesehen. Das noch zu vermessende Grundstück hat eine Größe von etwa 800 Quadratmetern.

i Wenn man sich den alten Hydranten anschaut, scheint der Wasseranschluss für das neue Lehrschwimmbecken schon seit vielen Jahren zu bestehen. Markus Müller

Schon Bau- und Kreisausschuss hatten einstimmig empfohlen, einen Erbbaurechtsvertrag zwischen dem Kreis und der VG zu beschließen, mit den Maßgaben, dass dauerhaft auf die Zahlung eines Erbbauzinses verzichtet wird, die Vertragsdauer 50 Jahre beträgt und der Kreis das Recht behält, die Grundstücksrückgabe frei von allen Bauten zu verlangen. Dem stimmte der Westerwälder Kreistag nach kurzer Beratung einstimmig zu.

Stephan Krempel (CDU) betonte, dass alle das Vorhaben, ein Lehrschwimmbecken zu errichten, äußert positiv sehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass immer mehr Kinder nicht richtig schwimmen lernen. Unter dem Applaus aller Kreistagsmitglieder dankte er den Verantwortlichen der Else-Schütz-Stiftung für ihr segensreiches Wirken. Auch Michael Thiesen (FWG), ehemaliger Stadtbürgermeister von Höhr-Grenzhausen, betonte, dass ohne die Stiftung ein solches Bad nicht möglich wäre. Und er dankte dem Kreis für die Zurverfügungstellung des Grundstücks, da die Verbandsgemeinde als Schulträger kein solches habe.