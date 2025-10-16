Nach langer Planung Weg für neues Feuerwehrhaus in Bad Marienberg ist frei 16.10.2025, 10:00 Uhr

i Nach langen Jahren der Vorbereitung und Beratung ist nun der Weg frei für ein neues, modernes Feuerwehrhaus in Bad Marienberg. Es soll im Bereich des alten Busplatzes an der Kirburger Straße entstehen (Symbolbild). Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Es ist das größte Projekt der Verbandsgemeinde Bad Marienberg in der jüngeren Vergangenheit: Für rund 11,65 Millionen Euro soll auf einem circa 6600 Quadratmeter großen Grundstück ein neues, modernes Feuerwehrhaus gebaut werden.

Dass es während einer Ratssitzung aus dem Zuhörerraum Beifall für einen Beschluss gibt, kommt nicht allzu oft vor. Dass dies bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg der Fall war, dokumentiert, wie wichtig den zahlreich erschienenen Feuerwehrleuten – nach jahrelangen Diskussionen und Beratungen – die finale und einmütige Zustimmung der Fraktionen zum Entwurf für das neue Feuerwehrgerätehaus im Bereich des alten ...







