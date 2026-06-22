Jede Abkühlung war willkommen: Das Wasserspielefest auf dem Alten Markt in Hachenburg war erneut ein großer Erfolg.
Lesezeit 1 Minute
Es war die passende Veranstaltung zur Sommerhitze: Am Freitag verwandelte sich der Alte Markt in Hachenburg in einen riesigen Wasserspielplatz. Dass dieses Angebot der Stadt, des Städtischen Familienzentrums und des Katholischen Familienzentrums bei den vielen Kindern gut ankam, war an deren fröhlichen Stimmen und ihren strahlenden Gesichtern eindeutig zu erkennen.