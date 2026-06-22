Aktion in Hachenburg
Wasserspielefest bot Spaß und Abkühlung zugleich
Die Bobbycar-Waschstraße war einer der Höhepunkte beim Wasserspielefest in Hachenburg. Bei Lufttemperaturen von um die 30 Grad w
Die Bobbycar-Waschstraße war einer der Höhepunkte beim Wasserspielefest in Hachenburg. Bei Lufttemperaturen von um die 30 Grad war jede Abkühlung willkommen.
Röder-Moldenhauer

Jede Abkühlung war willkommen: Das Wasserspielefest auf dem Alten Markt in Hachenburg war erneut ein großer Erfolg.

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Es war die passende Veranstaltung zur Sommerhitze: Am Freitag verwandelte sich der Alte Markt in Hachenburg in einen riesigen Wasserspielplatz. Dass dieses Angebot der Stadt, des Städtischen Familienzentrums und des Katholischen Familienzentrums bei den vielen Kindern gut ankam, war an deren fröhlichen Stimmen und ihren strahlenden Gesichtern eindeutig zu erkennen.

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