Was wollen Wäller Kandidaten für Alltagsradwege tun?
In Koblenz wie auch in Mainz wurden versuchsweise Fahrrad-Piktogramme auf Fahrbahnen aufgemalt. Während der Landesbetrieb Mobilität die Kommunen angewiesen hatte, die Piktogramme wieder zu entfernen, setzt sich die AG fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen dafür ein, sie noch auszuweiten.
Fahrrad-Interessenverbände formulieren im Redaktionsgespräch Fragen und Kritikpunkte an die Westerwälder Landtagskandidaten. Es geht vor allem um Alltagsradwege und Verkehrssicherheit – das bisherige politische Vorgehen stellt sie nicht zufrieden.

Der Bau sicherer Radwege für Alltagsfahrten – zu Schule, Arbeitsplatz oder Einkaufsmarkt – beschäftigt viele Westerwälder. Und das nicht erst, seit E-Bikes erschwinglich geworden sind. Mit der politischen Entscheidung für eine Verkehrswende sind allerdings auch die Gremien auf Landes- und kommunaler Ebene und die Behörden in die Pflicht genommen worden.

