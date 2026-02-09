Fahrrad-Interessenverbände formulieren im Redaktionsgespräch Fragen und Kritikpunkte an die Westerwälder Landtagskandidaten. Es geht vor allem um Alltagsradwege und Verkehrssicherheit – das bisherige politische Vorgehen stellt sie nicht zufrieden.
Lesezeit 3 Minuten
Der Bau sicherer Radwege für Alltagsfahrten – zu Schule, Arbeitsplatz oder Einkaufsmarkt – beschäftigt viele Westerwälder. Und das nicht erst, seit E-Bikes erschwinglich geworden sind. Mit der politischen Entscheidung für eine Verkehrswende sind allerdings auch die Gremien auf Landes- und kommunaler Ebene und die Behörden in die Pflicht genommen worden.