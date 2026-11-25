Verwaltung räumt Fehler ein Was wird aus „Schluss um 22 Uhr“-Klausel in Montabaur? Katrin Maue-Klaeser 25.11.2026, 18:00 Uhr

i Beispielsweise in Ettersdorf im Gelbachtal liegt das Bürgerhaus am Ortsrand, dadurch dürften Beschwerden über Lärm durch Veranstaltungen selten sein. Thorsten Ferdinand

Laut Textentwurf müssen Mieter die Bürgerhäuser der Stadt(teile) Montabaur künftig um 22 Uhr räumen. Verwaltungschef Richter Hopprich entschuldigt sich für den „Fehler“ im Entwurf der Benutzungsordnung. Die Entscheidung darüber liegt beim Stadtrat.

Die Diskussion über die „22-Uhr-Klausel“ im Entwurf der neuen Benutzungsordnungen für die Dorfgemeinschaftshäuser der Stadt Montabaur schlägt hohe Wellen. Dass „jede Veranstaltung grundsätzlich spätestens um 22 Uhr zu beenden“ sein soll, will nicht nur Karnevalisten einfach nicht in den Kopf.







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