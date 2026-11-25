Laut Textentwurf müssen Mieter die Bürgerhäuser der Stadt(teile) Montabaur künftig um 22 Uhr räumen. Verwaltungschef Richter Hopprich entschuldigt sich für den „Fehler“ im Entwurf der Benutzungsordnung. Die Entscheidung darüber liegt beim Stadtrat.
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Die Diskussion über die „22-Uhr-Klausel“ im Entwurf der neuen Benutzungsordnungen für die Dorfgemeinschaftshäuser der Stadt Montabaur schlägt hohe Wellen. Dass „jede Veranstaltung grundsätzlich spätestens um 22 Uhr zu beenden“ sein soll, will nicht nur Karnevalisten einfach nicht in den Kopf.