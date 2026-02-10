Leerstand in Höhr-Grenzhausen
Was wird aus ehemaligem Restaurant Pettinari’s?
Das ehemalige Restaurant Pettinari's liegt im Zentrum des Einkaufszentrums Westerwald-Arkaden.
Birgit Piehler

Was wird aus dem ehemaligen Restaurant Pettinari’s in den Westerwald-Arkaden? Auf diese Frage gibt es auch fast eineinhalb Jahre nach Schließung des Betriebs keine offizielle Antwort. 

Fast anderthalb Jahre nach der Schließung des Restaurants Pettinari’s in den Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen stehen die Räumlichkeiten noch immer leer. Der Gastronomiebetrieb im Zentrum des Einkaufszentrums, unweit der A48 gelegen, wurde im Oktober 2024 infolge eines Insolvenzantrags geschlossen.

