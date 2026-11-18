Finanzkrise bei Abo Energy Was wird aus dem geplanten Windpark Kirburg? Nadja Hoffmann-Heidrich 18.11.2026, 11:00 Uhr

i Vier Anlagen plant das Unternehmen Abo Energy im Windpark Kirburg. Doch was bedeutet die aktuelle Finanzkrise des Projektierers für das bereits genehmigte Vorhaben? Thomas Banneyer/dpa

Seit wenigen Tagen liegt eine Genehmigung zum Bau und Betrieb des Windparks Kirburg vor. Doch fast zeitgleich mit dieser Nachricht machen Meldungen über die finanzielle Schieflage des Projektierers und Antragstellers Abo Energy die Runde.

Der Projektierer Abo Energy aus Wiesbaden, der aktuell den Windpark Kirburg mit insgesamt vier Anlagen plant, ist finanziell stark angeschlagen. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen öffentlich ein Restrukturierungsverfahren angezeigt. Ein solches Verfahren ermöglicht bei drohender Zahlungsunfähigkeit eine Sanierung außerhalb eines regulären Insolvenzverfahrens.







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