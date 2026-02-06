Nach versuchtem Aufbruch Was wird aus dem Geldautomaten in Bad Marienberg? Nadja Hoffmann-Heidrich 06.02.2026, 17:00 Uhr

i Unbekannte Täter haben versucht, einen frei stehenden Geldautomaten in Bad Marienberg zu knacken. Der Versuch scheiterte, aber es entstand Schachschaden an dem Gerät. Röder-Moldenhauer

Hat der Geldautomat, den die Kooperationspartner Cardpoint und Commerzbank in Bad Marienberg betreiben, noch eine Zukunft? Bargeld können Kunden derzeit unter anderem in einigen Läden in der Kneippstadt abheben.

Nachdem unbekannte Täter vor ein paar Tagen versucht hatten, einen frei stehenden Geldautomaten in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg zu knacken, wird derzeit eine mögliche Instandsetzung des Automaten geprüft. Das hat eine Sprecherin der Commerzbank in Frankfurt auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.







