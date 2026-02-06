Hat der Geldautomat, den die Kooperationspartner Cardpoint und Commerzbank in Bad Marienberg betreiben, noch eine Zukunft? Bargeld können Kunden derzeit unter anderem in einigen Läden in der Kneippstadt abheben.
Lesezeit 1 Minute
Nachdem unbekannte Täter vor ein paar Tagen versucht hatten, einen frei stehenden Geldautomaten in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg zu knacken, wird derzeit eine mögliche Instandsetzung des Automaten geprüft. Das hat eine Sprecherin der Commerzbank in Frankfurt auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.