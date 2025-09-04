Rassistischen Tönen etwas entgegenzuhalten und positive Beispiele aufzuzeigen: Das sind zwei Ziele, die eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Migration und Arbeit“ erreichen will. Ob das Konzept erfolgreich ist? Wir haben nachgefragt.

Mit „Unternehmer“ zum Auftakt und kürzlich „Ausbildung“ hat es in der Veranstaltungsreihe zum Themenkomplex „Migration und Arbeit“ des SPD-Ortsvereins Ahrbach-Stelzenbach nun schon zwei spannende und interessante Teile gegeben. Im Interview mit unserer Zeitung zieht Uli Schmidt, Vorstandsmitglied und Moderator der Runden, eine Zwischenbilanz – und erklärt, was das Besondere an dem Konzept ist.

Herr Schmidt, wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf Veranstaltungsreihe?

Die beiden bisherigen Veranstaltungen liefen in jeder Hinsicht optimal – wir konnten bei zwei Gastgebern, für die Migration kein Fremdwort ist, sehr offene Gespräche mit sehr interessanten Menschen rund um das Oberthema „Migration und Arbeit“ führen.

Welche Resonanz erfahren Sie?

Die Resonanz nach der ersten Veranstaltung, bei der wir Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund am Tisch hatten, war ausnahmslos sehr positiv. Es deutet sich an, dass die Reaktionen auf das zweite Gespräch mit Geflüchteten mit abgeschlossener Ausbildung nach der Berichterstattung noch besser ausfallen wird.

i Daumen hoch für erfolgreiche Integration: Bei einem vom SPD-Ortsverein Ahrbach-Stelzenbach initiierten Fachgespräch im Familienferiendorf Hübingen berichteten Flüchtlinge über ihren spannenden Weg zu einer abgeschlossenen Ausbildung in einem heimischen Betrieb. Moderiert wird die Veranstaltungsreihe von Vorstandsmitglied Uli Schmidt (2. von rechts). Markus Eschenauer

Was macht die Reihe besonders?

Besonders ist sicher, dass wir zu den Themen rund um die Migration und den Arbeitsmarkt Betroffene aufseiten der Beschäftigten und Arbeitgeber zu lockeren Gesprächen in einem vertrauensvollen und überschaubaren Rahmen (mit maximal 20 Personen) schaffen. So ist es möglich, dass man auch mit Menschen mit Migrationshintergrund und insbesondere zu uns Geflüchteten ins Gespräch kommt und sie ihre berufliche und persönliche Situation offen schildern. Das wollen wir nach außen tragen und deutlich machen, dass vielen Geflüchteten der Einstieg in den Wäller Arbeitsmarkt gelungen ist und sie für viele Arbeitgeber unverzichtbar geworden sind.

Wie wählen Sie die Themen aus und warum sind diese wichtig?

Migration ist gelungen, wenn Herkunft keine besondere Rolle mehr spielt, sondern nur die geleistete Arbeit und das Engagement im Betrieb. Die Themen sind so gewählt, dass man darauf Antworten finden kann. Und auch, um denjenigen, die in Dauerschleife mit rassistischen Tönen eine andere ebenso simple wie falsche Botschaft senden wollen, etwas entgegenzuhalten!

Wie geht es weiter?

Weiter geht es mit einer Runde zum Thema Mobilität: Fakt ist, dass zum Beispiel in der ÖPNV-Branche in den kommenden Jahren besonders viele Menschen in Rente gehen. Ohne ausländische Fachkräfte sind die angestrebte Verkehrswende und der dafür nötige Ausbau des Bus- und Bahnangebotes im Westerwald und darüber hinaus nicht zu realisieren.

Wir wollen hierzu mit Unternehmern und ausländischen Beschäftigten aus der Mobilitätsbranche vom Fahrrad bis zu Bahn und Bus sowie dem Auto ins Gespräch kommen. Viertes Thema könnte dann die Pflege sein. Danach wollen wir mit Fachleuten und bisher beteiligten Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen ein Fazit der Reihe ziehen.