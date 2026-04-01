Gute Pflege im Westerwald
Was, wenn pflegende Eltern selbst ins Alter kommen?
Betreuerin und Ergotherapeutin Sarah Olberts greift beim Umbau des Rollis für die Stehpositionierung nur ein, wenn Sophie Unters
Betreuerin und Ergotherapeutin Sarah Olberts greift beim Umbau des Rollis für die Stehpositionierung nur ein, wenn Sophie Unterstützung benötigt. Für ihre Eigenständigkeit soll Sophie so viele Dinge wie möglich alleine tun.
Birgit Piehler

Es ist ein schwerer Schritt, die Pflege des eigenen Kindes abzugeben, doch die Einrichtungsleitung der Caritas-Tagesförderstätte in Wirges unterstützt den Weg. 

Lesezeit 1 Minute
. Was, wenn Eltern behinderter Menschen selbst ins Rentenalter kommen und nicht mehr für ihre Kinder sorgen können oder mit Pflege und Betreuung überfordert sind? Für die Behinderten sollte die Familie zeitig einen Platz in einem Behindertenwohnheim beantragen, erklärt Armin Gutwald, Geschäftsführer der Caritas-Tagesförderstätte.

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