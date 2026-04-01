Gute Pflege im Westerwald: Was, wenn pflegende Eltern selbst ins Alter kommen?
Gute Pflege im Westerwald
Was, wenn pflegende Eltern selbst ins Alter kommen?
Es ist ein schwerer Schritt, die Pflege des eigenen Kindes abzugeben, doch die Einrichtungsleitung der Caritas-Tagesförderstätte in Wirges unterstützt den Weg.
Lesezeit 1 Minute
. Was, wenn Eltern behinderter Menschen selbst ins Rentenalter kommen und nicht mehr für ihre Kinder sorgen können oder mit Pflege und Betreuung überfordert sind? Für die Behinderten sollte die Familie zeitig einen Platz in einem Behindertenwohnheim beantragen, erklärt Armin Gutwald, Geschäftsführer der Caritas-Tagesförderstätte.