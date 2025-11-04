Kroppacher hilft unermüdlich Was Weltumrunder Reiner Meutsch antreibt Hans-Peter Metternich 04.11.2025, 10:00 Uhr

i Reiner Meutsch (rechts), der am Sonntagabend in der Stadthalle von Montabaur vor fast 500 Zuhörern sein „Abenteuer Weltumrundung“ in einer zweistündigen Schau vorstellte, signiert eifrig Bücher, die Menschen, die helfen wollen, für einen guten Zweck erwerben. Hans-Peter Metternich

Bei seiner Live-Show wirbt Westerwälder in Montabaur unermüdlich für die gute Sache: Mit dem Bau von Schulen wird in Entwicklungsländern Kindern der Zugang zu Bildung ermöglicht.

Reiner Meutsch aus Kroppach, Mitbegründer des Reiseunternehmens „Berge & Meer“ und Gründer der Stiftung „Fly & Help“, die in insgesamt 57 Entwicklungsländern 200.000 Kindern den Zugang zu Bildung ermöglicht, erzählte am Sonntagabend in der Stadthalle von Montabaur vor fast 500 interessierten Besuchern in einer beeindruckenden Live-Show mit kurzweiligen aber auch aufrührenden Videos von seinem „Abenteuer Weltumrundung“.







