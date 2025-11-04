Was Weltumrunder Reiner Meutsch antreibt 

Bei seiner Live-Show wirbt Westerwälder in Montabaur unermüdlich für die gute Sache: Mit dem Bau von Schulen wird in Entwicklungsländern Kindern der Zugang zu Bildung ermöglicht.
Reiner Meutsch aus Kroppach, Mitbegründer des Reiseunternehmens „Berge & Meer“ und Gründer der Stiftung „Fly & Help“, die in insgesamt 57 Entwicklungsländern 200.000 Kindern den Zugang zu Bildung ermöglicht, erzählte am Sonntagabend in der Stadthalle von Montabaur vor fast 500 interessierten Besuchern in einer beeindruckenden Live-Show mit kurzweiligen aber auch aufrührenden Videos von seinem „Abenteuer Weltumrundung“.