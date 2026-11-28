Wie haben die Urgroßeltern heutiger Westerwälder Kinder früher Weihnachten gefeiert? Dieser Frage spüren derzeit Hunderte Schüler und Kita-Kinder bei einer Zeitreise im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg nach.
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Seinen Wunschzettel hat der aufgeweckte Drittklässler von der Grundschule Herschbach schon lange vor Beginn der Adventszeit geschrieben – sicher ist sicher. Ganz oben auf seiner Liste steht eine Spielekonsole – die hätte er so gerne. Doch was hat sich sein Uropa gewünscht, als dieser so alt war, wie sein Nachfahre jetzt ist?