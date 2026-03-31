Ortschef Benner im Gespräch
Was Wegzug von Wünsche und Hüsch für Nistertal bedeutet
Wie stellt sich die wirtschaftliche Lage Nistertals nach dem baldigen Wegzug der beiden Firmen Wünsche und Hüsch dar? Darüber ha
Wie stellt sich die wirtschaftliche Lage Nistertals nach dem baldigen Wegzug der beiden Firmen Wünsche und Hüsch dar? Darüber haben wir mit Ortsbürgermeister Christian Benner gesprochen.
Röder-Moldenhauer

Von einem Verlust spricht Nistertals Ortsbürgermeister Christian Benner, wenn an den baldigen Wegzug der beiden Firmen Wünsche und Hüsch aus der Gemeinde denkt. Doch er kann ihre Beweggründe nachvollziehen – und hat neue Hoffnung für seinen Ort.

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Mit dem Möbelhersteller Wünsche und dem Druckspezialisten Hüsch verlassen mittelfristig gleich zwei starke Firmen die Ortsgemeinde Nistertal Richtung Hachenburger Mittelstandspark, wo sich beide Unternehmen vergrößern. Wir haben mit Nistertals Ortsbürgermeister Christian Benner über die Folgen für die Gemeinde gesprochen.

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