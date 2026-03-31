Von einem Verlust spricht Nistertals Ortsbürgermeister Christian Benner, wenn an den baldigen Wegzug der beiden Firmen Wünsche und Hüsch aus der Gemeinde denkt. Doch er kann ihre Beweggründe nachvollziehen – und hat neue Hoffnung für seinen Ort.
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Mit dem Möbelhersteller Wünsche und dem Druckspezialisten Hüsch verlassen mittelfristig gleich zwei starke Firmen die Ortsgemeinde Nistertal Richtung Hachenburger Mittelstandspark, wo sich beide Unternehmen vergrößern. Wir haben mit Nistertals Ortsbürgermeister Christian Benner über die Folgen für die Gemeinde gesprochen.