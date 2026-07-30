Hohe Pkw-Dichte im Kreis Was wäre der Westerwälder ohne sein Auto? Markus Kratzer 30.07.2026, 15:00 Uhr

i Das wichtigste Fortbewegungsmittel im ländlichen Raum ist und bleibt das Auto. Das unterstreichen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes auch für den Westerwaldkreis. Marijan Murat. picture alliance/dpa

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Diese historische Fehleinschätzung von Wilhelm II. wurde längst von der Wirklichkeit überholt. Das Auto ist eine feste Größe – vor allem im ländlichen Raum.

Ohne Auto geht im Wäller Land für viele Menschen wenig. Das belegen die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes. Demnach kommen im Westerwaldkreis 693 zugelassene Pkw auf 1000 Einwohner, davon sind 626 privat zugelassen. Damit liegt der Kreis sowohl bei der Gesamtzahl der Fahrzeuge als auch bei den privat zugelassenen Wagen über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt, was einmal mehr die enorme Bedeutung des Autos im ländlichen Raum ...







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