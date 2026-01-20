Versammlung in Niederahr Was Wäller Feuerwehren aus Hoteleinsturz lernen können Hans-Peter Metternich 20.01.2026, 16:00 Uhr

i Bei der Dienstversammlung der Einheits- und Teileinheitsführer der Feuerwehren des Westerwaldkreises referierte der hauptamtliche Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, über den Einsatz der Feuerwehren bei einem Hoteleinsturz am 6. August 2024 in der Moselgemeinde Kröv. Hans-Peter Metternich

Mit seinem Rückblick auf den Hoteleinsturz in Kröv beeindruckte der BKI des Landkreises Bernkastel-Wittlich die Westerwälder Feuerwehrführer. Zwei Menschen starben bei dem Unglück, aber sieben Personen konnten gerettet werden.

