Versammlung in Niederahr
Was Wäller Feuerwehren aus Hoteleinsturz lernen können
Bei der Dienstversammlung der Einheits- und Teileinheitsführer der Feuerwehren des Westerwaldkreises referierte der hauptamtliche Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, über den Einsatz der Feuerwehren bei einem Hoteleinsturz am 6. August 2024 in der Moselgemeinde Kröv.
Hans-Peter Metternich

Mit seinem Rückblick auf den Hoteleinsturz in Kröv beeindruckte der BKI des Landkreises Bernkastel-Wittlich die Westerwälder Feuerwehrführer. Zwei Menschen starben bei dem Unglück, aber sieben Personen konnten gerettet werden.

