Nachfolger von Hendrik Hering Was Thomas Mockenhaupt als Abgeordneter plant Nadja Hoffmann-Heidrich 27.08.2026, 17:00 Uhr

i Der aus Mörlen stammende SPD-Politiker Thomas Mockenhaupt zieht zum 1. September als Nachrücker von Hendrik Hering in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Röder-Moldenhauer

Lange Jahre hat Thomas Mockenhaupt für Hendrik Hering gearbeitet und ihn bei Wahlkämpfen unterstützt. Nun zieht der 52-jährige SPD-Politiker aus Mörlen selbst als Abgeordneter in den rheinland-pfälzischen Landtag ein.

Der angekündigte Rückzug von Hendrik Hering aus dem rheinland-pfälzischen Landtag zum 1. September bedeutet eine Zäsur für den Wahlkreis 5 im Westerwald. Für den Hachenburger Hering rückt nun sein Ersatzkandidat Thomas Mockenhaupt (52) aus Mörlen ins Parlament in Mainz nach, der viele Jahre ein enger Mitarbeiter Herings war und kommunalpolitisch unter anderem als Beigeordneter der VG Bad Marienberg aktiv ist.







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