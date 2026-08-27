Nachfolger von Hendrik Hering
Was Thomas Mockenhaupt als Abgeordneter plant
Der aus Mörlen stammende SPD-Politiker Thomas Mockenhaupt zieht zum 1. September als Nachrücker von Hendrik Hering in den rheinl
Der aus Mörlen stammende SPD-Politiker Thomas Mockenhaupt zieht zum 1. September als Nachrücker von Hendrik Hering in den rheinland-pfälzischen Landtag ein.
Röder-Moldenhauer

Lange Jahre hat Thomas Mockenhaupt für Hendrik Hering gearbeitet und ihn bei Wahlkämpfen unterstützt. Nun zieht der 52-jährige SPD-Politiker aus Mörlen selbst als Abgeordneter in den rheinland-pfälzischen Landtag ein.

Lesezeit 5 Minuten
Der angekündigte Rückzug von Hendrik Hering aus dem rheinland-pfälzischen Landtag zum 1. September bedeutet eine Zäsur für den Wahlkreis 5 im Westerwald. Für den Hachenburger Hering rückt nun sein Ersatzkandidat Thomas Mockenhaupt (52) aus Mörlen ins Parlament in Mainz nach, der viele Jahre ein enger Mitarbeiter Herings war und kommunalpolitisch unter anderem als Beigeordneter der VG Bad Marienberg aktiv ist.
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