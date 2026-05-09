Studie zur Kaufkraft Was sich die Menschen im Westerwaldkreis leisten können Markus Kratzer 09.05.2026, 09:00 Uhr

i Bezahlen an der Supermarktkasse: Es gibt deutliche regionale Unterschiede, wie viel Ware die Menschen auf das Band legen können. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet. Sven Hoppe. Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Man kann sein Geld nur einmal ausgeben. Wer auf den Volksmund hört, sollte finanziell nicht auf Abwege geraten. Doch wie viel kann man tatsächlich ausgeben? Dieser Frage ist das Institut der deutschen Witrtschaft (IW) in einer Studie nachgegangen.

Die Fahrt zur Tankstelle, der Großeinkauf im Supermarkt. Das Leben kann ganz schön teuer sein. Doch unabhängig von Inflationsraten beantwortet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer jetzt veröffentlichten Studie, wie viel sich die Menschen bundesweit überhaupt leisten können.







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