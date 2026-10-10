Verkehr in Hachenburg Was Planung für Kreisel und Co. Stadt und LBM kostet Nadja Hoffmann-Heidrich 10.10.2026, 09:00 Uhr

i Zur Verbesserung des Kreuzungsbereichs Leipziger Straße/Friedrichstraße/Borngasse/Alexanderring in Hachenburg sollen jetzt Varianten zu einem möglichen Kreisverkehrsplatz geprüft werden. Gegen den Kreisel gibt es große Widerstände. Nadja Hoffmann-Heidrich

Da ein Entwurf für den möglichen Bau eines Kreisverkehrs am Burggarten in Hachenburg jüngst im Stadtrat keine Mehrheit fand, hat das Gremium beschlossen, Varianten planen und diese miteinander vergleich zu lassen.

In der Diskussion um den möglichen Bau eines Kreisverkehrsplatzes am Hachenburger Burggarten wurde von den Befürwortern mehrfach das Argument der bisher bereits entstandenen, hohen Planungskosten angeführt. Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez und bei der Stadt Hachenburg nachgefragt, wie hoch diese Kosten bislang jeweils liegen und welche Planungskosten noch für eine mögliche bauliche Variante entstehen.







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