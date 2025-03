Was passiert mit der Hundesteuer in Bellingen?

Im Amtsblättchen richtete der Bellinger Bürgermeister Michael Wisser vor Kurzem einen Appell an die Einwohner der Ortsgemeinde. Hundehalter wurden darum gebeten, fortan beim Gassigehen die Hundekot-Tüten nicht in den öffentlichen Mülleimern am Wegrand entsorgen, sondern mit nach Hause nehmen und dort in den Restmüll werfen. Auf Nachfrage unserer Zeitung argumentierte Wisser, dass die oft mit Hundekotbeuteln überfüllten Mülleimer besonders im Sommer eine Zumutung für die Gemeindearbeiter seien, die diese leeren müssen. Auch für Kinder seien die Hinterlassenschaften eine Gefahr, wenn diese etwa beim Mülleimer am Spielplatz, damit in Berührung kommen.

In den sozialen Medien entfachte die Bitte des Ortsbürgermeisters nun eine Diskussion. Hundertfach wurde der Beitrag unserer Zeitung kommentiert und vor allem die Frage nach dem Zweck der Hundesteuer schien einige Leser umzutreiben. „Auch wenn die Hundesteuer, wie jede andere Steuer nicht zweckgebunden ist, wofür bezahlt man sie dann?“, will ein Nutzer wissen. Eine weitere Person schlägt vor, von der Hundesteuer eine sogenannte Hundekotstation zu finanzieren. Einige Leser kritisierten außerdem, dass man gegebenenfalls stundenlang mit dem Kotbeutel in der Hand unterwegs sei, wenn dieser erst zu Hause entsorgt werden könne. „Abgesehen davon finde ich, dass zugeknotete Kotbeutel im Mülleimer total unproblematisch sind und besser als Haufen überall auf dem Weg“, kommentiert eine Frau ergänzend. Bei einem weiteren Gespräch mit unserer Zeitung klärt der Ortsbürgermeister nun einige der Fragen, die im Netz aufkamen.

1.Was passiert mit der Hundesteuer in Bellingen? Wisser stellt klar, dass in der Ortsgemeinde gerade einmal 60 Hunde gemeldet sind. Insgesamt belaufe sich der Ertrag der Hundesteuer im Jahr insgesamt auf eine Summe von etwa 1700 Euro. „Die ist nicht zweckgebunden, sondern fließt in den allgemeinen Haushalt ein“, erklärt Wisser. Es wäre nicht möglich, die Hundesteuer separat zu sammeln und in eine bestimmte Sache zu investieren – auch nicht, wenn sie etwas mit Hunden zu tun hat, wie etwa eine Hundekotstation. Bei der geringen Summe sagt der Bürgermeister außerdem: „Wenn wir das irgendwo zweckgebunden einsetzen würden, wäre es sehr schnell aufgebraucht.“

Vom allgemeinen Gesamthaushalt werde aber beispielsweise auch die Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen und Grünanlagen finanziert, auf denen sich die Mülleimer befinden, in denen die Hinterlassenschaften landen und welche regelmäßig davon überfüllt sind. Auch Kot, den die Hundehalter am Weg und auf den Wiesen einfach liegen lassen, wird von den Gemeindearbeitern entsorgt. Wisser betont allerdings: „Die meisten halten sich ja schon daran, den Müll mitzunehmen. Es ist nur eine Handvoll Menschen, die den Rest der Hundehalter in Verruf bringt.“

2. Warum werden die Mülleimer nicht einfach häufiger geleert? Die Ortsgemeinde Bellingen zählt laut Wisser gerade einmal 630 Einwohner. Für den kleinen Ort sind nur zwei Personen im Einsatz, die sich die Gemeindearbeit aufteilen. Diese kümmern sich unter anderem um das Entleeren der Mülleimer und die Pflege der Grünflächen – und das nicht nur im Bereich des beliebten Rundwegs, der oft von Spaziergängern und Menschen mit Hunden genutzt wird, sondern in der gesamten Ortsgemeinde. „Die haben gut zu tun“, weiß der Bürgermeister. Ständig mit den großen Mengen an Hundekot in Berührung zu kommen, in denen sich besonders im Sommer schnell Parasiten ansiedeln können, sei zudem ein Gesundheitsrisiko für die Gemeindearbeiter, wie Wisser unserer Zeitung schon im ersten Gespräch erklärt hatte.

3. Warum wird keine Hundekotstation mit entsprechendem Entsorgungscontainer aufgestellt?

Bisher sei über die Anschaffung einer solchen Station noch nicht konkret gesprochen worden, teilt Wisser mit. „Das kann man vielleicht in naher Zukunft mal in Erwägung ziehen“, überlegt er. Dazu müsse man aber erst einmal in Erfahrung bringen, wie viel eine solche Station und die Entsorgung des Containerinhalts kosten. „Die Gemeinde Bellingen ist aktuell nicht unbedingt finanzstark“, gibt er zu bedenken. Alles, was die Ortsgemeinde mache, werde von der Kommunalaufsicht geprüft, und ob diese die Aufstellung einer solchen Station als notwendig erachtet, sei fraglich. Es handelt sich schließlich um eine freiwillige Leistung und keine Pflichtvorgabe. Wisser merkt außerdem an, dass das Geld dann an anderer Stelle fehlen würde, sollte man doch in einen Hundekotcontainer investieren. „Man kann das Geld nur einmal ausgeben, und da ist mir zum Beispiel eine Investition in den Kindergarten zunächst eigentlich wichtiger, als so einen Container aufzustellen“, sagt der Bürgermeister.

4. Ist es am Ende nicht besser, den Hundekot in öffentlichen Mülleimern zu entsorgen, anstatt ihn einfach liegen zu lassen oder die Tüten ins Gebüsch zu werfen? Natürlich sei das besser, aber sobald die Mülleimer überfüllt sind, werden ähnlich wie bei Glascontainer die Tüten einfach daneben geworfen, berichtet Wisser. Die meisten denken dann nicht freiwillig daran, den Müll mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen, kritisiert er. Der Bürgermeister wünscht sich, dass die Leute einmal an die Kinder denken, die dann etwa am Spielplatz mit den Kotbeuteln auf dem Boden in Berührung kommen könnten. „Das ist brandgefährlich“, verdeutlicht er. „Da meint der ein oder andere, dass man etwas gegen Hunde hätte, aber das ist eben nicht der Fall“, betont Wisser. Ihm gehe es aber hauptsächlich um die Gesundheit der Kinder.