Tradition in Hachenburg Was Menschen am Katharinenmarkt gefällt – und was nicht Rolf-Dieter Rötzel 10.11.2026, 09:00 Uhr

i Blumenzwiebeln fürs nächste Frühjahr gehören zweifelsohne zu den beliebtesten Produkten auf dem Katharinenmarkt. Röder-Moldenhauer

Der Katharinenmarkt in Hachenburg vereint Handel, Tradition, Geselligkeit und Party. Auch in diesem Jahr lockte die Veranstaltung wieder Tausende Besucher an. Doch was den einen gefällt, ist anderen zu viel des Guten.

Die Löwenstadt schien aus allen Nähten zu platzen. Kein Wunder, war es doch der erste Samstag im November, an dem traditionell der Katharinenmarkt in Hachenburg stattfindet. Tausende Besucher aus nah und fern, Alt und Jung, zog es auf die pulsierende Marktmeile in der Innenstadt, wo 200 Händler ein großes Warenangebot, kulinarische Genüsse, Grill- und Wildspezialitäten sowie Getränke anboten.







Artikel teilen

Artikel teilen