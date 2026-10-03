Nauorter Karikaturist Kuppler 
„Was man nicht sagen kann oder darf, kann man zeichnen“
Aktuelle regionale Politik spiegeln in einer der Karikaturen von Heinz Kuppler Tanja Machalet und Innenminister Achim Schwickert
Aktuelle regionale Politik spiegeln in einer der Karikaturen von Heinz Kuppler Tanja Machalet und Innenminister Achim Schwickert wider.
Hans-Peter Metternich

Heinz Kuppler aus Nauort zeichnet pointierte Karikaturen, die Lokalpolitik und Weltgeschehen mit spitzer Feder entlarven. In seiner Ausstellung treffen scharfe Bilder, Wein und Live‑Musik auf anregende Diskussionen.

Lesezeit 2 Minuten
Als Zeichner und Karikaturist ist Heinz Kuppler aus Nauort nicht ganz unbekannt, obwohl er seine Arbeiten mehr oder weniger „im stillen Kämmerlein“, sprich in seinem Büro, anfertigt. Das sind neben aussagekräftigen Bildern und Porträts vor allem bemerkenswerte Karikaturen, die nicht nur durch ihre zeichnerische Professionalität bestechen, sondern inhaltlich mit nur wenigen erklärenden Worten das jeweilige Thema besser widerspiegeln als eine ...
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