Genusshandwerk im Westerwald Was Kunden im Klosterladen von Marienstatt mögen Gaby Wertebach 09.02.2026, 06:45 Uhr

i Zwei Kundinnen vom Niederrhein kommen regelmäßig nach Marienstatt und kaufen im Klosterladen sowohl regionale Produkte für den Eigenbedarf aus auch Westerwälder Keramik als Souvenir Gaby Wertebach

Geistliche Impulse und weltliche Genüsse: Beides lockt scharenweise Besucher zur Abtei Marienstatt mit ihrem Klosterladen. Wir haben uns bei Besuchern umgehört, was sie am reichhaltigen Angebot besonders mögen.

Die Abtei Marienstatt steht neben Spiritualität auch für Genussmomente – das hat sich bei Besuchern aus nah und fern herumgesprochen. Am Samstagnachmittag herrscht rund um die Abtei reges Treiben. Schon früh finden sich zahlreiche Kunden im Klosterladen ein, der für sein vielfältiges Angebot an regionalen Produkten bekannt ist.







