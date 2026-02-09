Geistliche Impulse und weltliche Genüsse: Beides lockt scharenweise Besucher zur Abtei Marienstatt mit ihrem Klosterladen. Wir haben uns bei Besuchern umgehört, was sie am reichhaltigen Angebot besonders mögen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Abtei Marienstatt steht neben Spiritualität auch für Genussmomente – das hat sich bei Besuchern aus nah und fern herumgesprochen. Am Samstagnachmittag herrscht rund um die Abtei reges Treiben. Schon früh finden sich zahlreiche Kunden im Klosterladen ein, der für sein vielfältiges Angebot an regionalen Produkten bekannt ist.