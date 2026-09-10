Die Zerstörung des kleinen Oberisselbach, das heute eine Wüstung ist, im 30-jährigen Krieg hatte vermutlich dramatische Auswirkungen auf seine Bewohner. Daran erinnern die Heilberscheider jedes Jahr mit einem Waldgottesdienst.
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Seit Jahren feiern die Heilberscheider immer im September an der Wüstung Oberisselbach im Wiesental zwischen dem Dorf und Nentershausen, Eppenrod und Isselbach einen Waldgottesdienst. In diesem Jahr machte Pfarrer Dieter Braun in seiner Predigt während der gut besuchten Messe auf die vermutete Zerstörung von Oberisselbach im 30-jährigen Krieg aufmerksam und betonte, dass es auch heute noch wichtig sei, an solche Ereignisse und die dramatischen ...