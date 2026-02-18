Isegrim-Streit im Westerwald
Was ist denn eine Wolfspatenschaft, Klaus Koch?
Der Wolf hat auch den Westerwald zu seinem Revier auserkoren. Doch wie man mit ihm umgeht, wird auch in unserer Region kontrovers diskutiert.
Die Reaktion ist irgendwo zwischen Ironie und Ärger angesiedelt: Klaus Koch, Hegeringleiter Hachenburg, hat der Naturschützerin Gabriele Neumann eine Wolfspatenschaft angeboten. Was er genau damit meint, hat er unserer Zeitung verraten.

In seinem Jagdrevier in Wied hat Klaus Koch regelmäßig Wolfsbesuch, wie Aufnahmen von Kameras dokumentieren. Im Oktober 2023 wurden am Ortsrand der Gemeinde in der Verbandsgemeinde Hachenburg fünf Schafe eines Hobbyzüchters von einem Wolf gerissen. Doch wie geht man mit Isegrim um?

