Werkstattbesuch in Hattert Was Herbert Orthey tüftelt, ist alles andere als Müll Markus Kratzer 11.08.2026, 15:00 Uhr

i Auf seinen digitalen Müllkalender ist Herbert Orthey besonders stolz. Damit weiß er immer genau, welche Tonne er wann an die Straße rollen muss. Markus Kratzer

Haben Sie auch schon vergessen, die Mülltonne zur Abfuhr bereitzustellen? Herbert Orthey aus Hattert kann das nicht passieren. Denn sein selbst gebauter digitaler Müllkalender sagt dem leidenschaftlichen Tüftler rechtzeitig, welche Farbe „dran“ ist.

Wenn Herbert Orthey „seine“ Maschinen anschaltet, dann leuchtet und blinkt es, dann tönt und trällert es, dann knattert und scheppert es. Basteln, löten, schrauben, kleben – das gehört seit gut eineinhalb Jahren zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen des rüstigen Rentners aus Hattert.







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