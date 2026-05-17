Frontalaufprall bei Ebernhahn Was hat Fund toter Frau mit schwerem Unfall zu tun? Katrin Maue-Klaeser 17.05.2026, 17:03 Uhr

i Frontal ist ein 69-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum an der L300 zwischen Ebernhahn und Ransbach-Baumbach geprallt. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Ralf Steube

Ein 69-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit dem Auto gegen einen Baum an der L300 Richtung Ransbach-Baumbach geprallt. Er hat dabei schwere Verletzungen davongetragen. Ganz in der Nähe in Ebernhahn wurde ebenfalls am Sonntag eine Frauenleiche gefunden.

Am Sonntagvormittag hat es auf der L300 zwischen Ebernhahn und Ransbach-Baumbach einen schweren Autounfall gegeben. Ein 69-Jähriger ist aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Das Polizeipräsidium Koblenz teilt darüber hinaus mit, „dass es am Vormittag in räumlicher und zeitlicher Nähe (Ebernhahn) zum Fund einer leblosen, weiblichen Person gekommen ist“.







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