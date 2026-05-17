Ein 69-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit dem Auto gegen einen Baum an der L300 Richtung Ransbach-Baumbach geprallt. Er hat dabei schwere Verletzungen davongetragen. Ganz in der Nähe in Ebernhahn wurde ebenfalls am Sonntag eine Frauenleiche gefunden.
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Am Sonntagvormittag hat es auf der L300 zwischen Ebernhahn und Ransbach-Baumbach einen schweren Autounfall gegeben. Ein 69-Jähriger ist aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Das Polizeipräsidium Koblenz teilt darüber hinaus mit, „dass es am Vormittag in räumlicher und zeitlicher Nähe (Ebernhahn) zum Fund einer leblosen, weiblichen Person gekommen ist“.